В Брянской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, есть пострадавшие

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ ударили по автобусу в Брянской области, ранены водитель и четыре пассажира, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Укронацисты атаковали FPV–дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира", - написал глава региона.
Богомаз добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
