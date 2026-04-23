Geely отзовет тысячи авто из-за дефекта топливного бака - РИА Новости, 23.04.2026
17:55 23.04.2026 (обновлено: 18:53 23.04.2026)
Geely отзовет 17,6 тыс авто в России из-за дефекта топливного бака

Руль в автомобиле Geely. Архивное фото
  • Geely отзовет 17,6 тысячи автомобилей Emgrand, реализованных в России с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года.
  • Причиной стало возможное деформационное повреждение топливного бака при долговременной работе двигателя.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель китайского автопроизводителя Geely в России, компания "Джили-Моторс" отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand, реализованных в Российской Федерации с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025-го, из-за риска деформации топливного бака, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 17 590 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.
"При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его", — уточняют в Росстандарте.
В ведомстве пояснили, что причиной потенциальной поломки является возможная некорректная работа клапана вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака, которая может привести к образованию вакуума в системе и, как следствие, деформации топливного насоса и бака.
В случае если повреждений топливного бака у подпадающих под отзыв машин нет, на них заменят горловину бака, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера.
Если же на транспортном средстве выявлены повреждения на топливном баке — будет проведена замена крышки заливной горловины бака, а также замена ремкомплекта трубки адсорбера топливного бака, адсорбера топливного бака, топливного бака, топливного насоса в сборе с датчиком и кольца уплотнительного топливного насоса.
Все работы будут выполняться бесплатно для владельцев.
Логотип автомобиля Haval H6 на бамперной сетке машины - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Haval отзывает 32 тысячи автомобилей в России
29 января 2024, 11:14
 
