"Счет идет на недели": Европу призвали готовиться к худшему

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. К высоким ценам на газ и нефть в ЕС добавилась еще одна проблема — дефицит авиатоплива. А впереди сезон отпусков. Европейское подразделение международного совета аэропортов (ACI Europe) предупредило: нехватка керосина существенно навредит всей экономике Старого Света. О том, какие последствия неизбежны, — в материале РИА Новости.

Конец близок

"В Европе авиатоплива осталось примерно на шесть недель", — сообщил в середине апреля Associated Press глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. То есть до конца мая.

И предупредил: если логистику в Ормузском проливе не удастся восстановить, придется отменять рейсы.

Европейское подразделение международного совета аэропортов (ACI Europe) бьет тревогу: дефицит серьезно нарушит работу аэропортов и воздушное сообщение. Под угрозой летний туристический сезон.

Череда отмен

Европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас проинформировал, что комиссия рассматривает возможность импорта авиатоплива из США.

Керосин уже подорожал в два раза. Авиакомпании повышают цены на билеты, отменяют рейсы, выводят из эксплуатации самолеты.

Генеральный директор скандинавской SAS Анко ван дер Верфф уточнил: в марте отменили пару сотен рейсов, в апреле получится минимум тысяча.

В нидерландской KLM не вылетели 160 рейсов.

Lufthansa вывела из эксплуатации 27 самолетов Lufthansa CityLine, а в октябре та же судьба постигнет последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. Плюс 20 тысяч отмененных рейсов за полгода ради экономии горючего.

© AP Photo / Michael Probst Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии

"Серьезно скажется"

Авиаперевозки — очень важный сегмент экономики ЕС. Ряд стран — в частности, Кипр, Мальта, Греция — в силу географических особенностей особенно зависимы от воздушного сообщения, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.

"Удар по туристической отрасли в разгар сезона тоже сильно скажется на экономике Европы. Восстановление поставок займет месяцы", — добавляет доцент кафедры национальной экономики РУДН Наталия Шувалова.

У Мальты туризм — это 26,4% ВВП, у Хорватии — 17,9%, Португалии — 11,5%, Кипра — 10,8%, Греции — 10,1%.

"Подорожают товары, доставляемые воздушным транспортом, — медикаменты, свежие овощи и фрукты, цветы, свежая рыба", — отмечает Данилов.

Платить сборы за стоянку и обслуживание самолетов в аэропортах, где они базируются, авиакомпаниям придется и при отмененных рейсах. Это большой убыток. Не говоря уже о простое авиалайнеров — у многих они находятся в лизинге или аренде, за них нужно регулярно вносить деньги по договорам, подчеркивает эксперт.

Из-за убытков упадет капитализация. Все это в дальнейшем заложат в тарифы на перевозку грузов, пассажиров и багажа.

Руководитель отдела мобильности и защиты ресурсов Федеральной ассоциации потребителей ФРГ (VZBV) Анн-Катрин Берман опасается волны банкротств авиакомпаний. В таких обстоятельствах индивидуальные туристы беззащитны. Они не только потеряют деньги за билеты, но и столкнутся с необходимостью самостоятельно решать вопрос с возвращением.

"Идеальный шторм"

Данилов убежден: дешевых авиабилетов в Европе больше не увидят.

"Авиакомпании, опасаясь повторения такой ситуации, станут формировать резервные (стабилизационные) фонды, чтобы более мягко проходить периоды жесткой просадки рынка. Это повлечет за собой как повышение тарифов, так и уход мелких игроков", — говорит он.

На рынке авиаперевозок ЕС "идеальный шторм": отмененные рейсы, ограничения с топливом, рост цен на керосин и как следствие — убытки авиакомпаний, повышение тарифов, снижение капитализации.