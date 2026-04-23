"Счет идет на недели": Европу призвали готовиться к худшему

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. К высоким ценам на газ и нефть в ЕС добавилась еще одна проблема — дефицит авиатоплива. А впереди сезон отпусков. Европейское подразделение международного совета аэропортов (ACI Europe) предупредило: нехватка керосина существенно навредит всей экономике Старого Света. О том, какие последствия неизбежны, — в материале РИА Новости.
Конец близок
"В Европе авиатоплива осталось примерно на шесть недель", — сообщил в середине апреля Associated Press глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. То есть до конца мая.
И предупредил: если логистику в Ормузском проливе не удастся восстановить, придется отменять рейсы.
Европейское подразделение международного совета аэропортов (ACI Europe) бьет тревогу: дефицит серьезно нарушит работу аэропортов и воздушное сообщение. Под угрозой летний туристический сезон.
Отдыхающий на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Череда отмен
Европейский комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас проинформировал, что комиссия рассматривает возможность импорта авиатоплива из США.
Керосин уже подорожал в два раза. Авиакомпании повышают цены на билеты, отменяют рейсы, выводят из эксплуатации самолеты.
Генеральный директор скандинавской SAS Анко ван дер Верфф уточнил: в марте отменили пару сотен рейсов, в апреле получится минимум тысяча.
В нидерландской KLM не вылетели 160 рейсов.
Lufthansa вывела из эксплуатации 27 самолетов Lufthansa CityLine, а в октябре та же судьба постигнет последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. Плюс 20 тысяч отмененных рейсов за полгода ради экономии горючего.
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
"Серьезно скажется"
Авиаперевозки — очень важный сегмент экономики ЕС. Ряд стран — в частности, Кипр, Мальта, Греция — в силу географических особенностей особенно зависимы от воздушного сообщения, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
"Удар по туристической отрасли в разгар сезона тоже сильно скажется на экономике Европы. Восстановление поставок займет месяцы", — добавляет доцент кафедры национальной экономики РУДН Наталия Шувалова.
У Мальты туризм — это 26,4% ВВП, у Хорватии — 17,9%, Португалии — 11,5%, Кипра — 10,8%, Греции — 10,1%.
"Подорожают товары, доставляемые воздушным транспортом, — медикаменты, свежие овощи и фрукты, цветы, свежая рыба", — отмечает Данилов.
Платить сборы за стоянку и обслуживание самолетов в аэропортах, где они базируются, авиакомпаниям придется и при отмененных рейсах. Это большой убыток. Не говоря уже о простое авиалайнеров — у многих они находятся в лизинге или аренде, за них нужно регулярно вносить деньги по договорам, подчеркивает эксперт.
Из-за убытков упадет капитализация. Все это в дальнейшем заложат в тарифы на перевозку грузов, пассажиров и багажа.
Руководитель отдела мобильности и защиты ресурсов Федеральной ассоциации потребителей ФРГ (VZBV) Анн-Катрин Берман опасается волны банкротств авиакомпаний. В таких обстоятельствах индивидуальные туристы беззащитны. Они не только потеряют деньги за билеты, но и столкнутся с необходимостью самостоятельно решать вопрос с возвращением.
Самолеты швейцарской авиакомпании Swiss и шведской авиакомпании Scandinavian Airlines Systems в международном аэропорту Цюриха
"Идеальный шторм"
Данилов убежден: дешевых авиабилетов в Европе больше не увидят.
"Авиакомпании, опасаясь повторения такой ситуации, станут формировать резервные (стабилизационные) фонды, чтобы более мягко проходить периоды жесткой просадки рынка. Это повлечет за собой как повышение тарифов, так и уход мелких игроков", — говорит он.
На рынке авиаперевозок ЕС "идеальный шторм": отмененные рейсы, ограничения с топливом, рост цен на керосин и как следствие — убытки авиакомпаний, повышение тарифов, снижение капитализации.
Причина кризиса — не только конфликт на Ближнем Востоке, уточняет Данилов. Страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний и прекратили полеты в Россию. Для решения проблем есть очень простой рецепт: отменить санкции, открыть небо. Но в Брюсселе на это, конечно, не пойдут.
Заправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"