В московском метро появились аудиосообщения с нейроголосом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аудиосообщения, созданные при помощи нейроголоса, можно услышать в трех поездах на Замоскворецкой линии метро Москвы, к концу 2026 года инновационные аудиозаписи появятся во всех составах этой линии, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, у современных технологий есть ряд преимуществ: они позволяют обеспечить единую тональность аудиосообщений во всем транспорте привычным голосом. При открытии новых станций и пересадок, а также при появлении дополнительной информации для пассажиров, объявления теперь можно будет оперативно создавать или актуализировать без привлечения дикторов. При этом они продолжают записывать аудиозаписи о плановых изменениях, а также работают над специальными проектами.