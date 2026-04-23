В московском метро появились аудиосообщения с нейроголосом
10:17 23.04.2026
В московском метро появились аудиосообщения с нейроголосом

На Замоскворецкой линии метро в Москве появились аудиосообщения с нейроголосом

Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Аудиосообщения, созданные при помощи нейроголоса, можно услышать в трех поездах на Замоскворецкой линии метро Москвы, к концу 2026 года инновационные аудиозаписи появятся во всех составах этой линии, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Мы внедряем технологию нейроголоса уже на вторую линию метро - Замоскворецкую. Пока такие инновационные аудиозаписи можно услышать в трех поездах, но до конца июня они появятся во всех составах этой линии. В прошлом году аудиосообщения, которые мы подготовили при помощи сервиса синтеза речи, появились в поездах Сокольнической линии. Также нейроголос звучит в первом в мире полностью беспилотном трамвае, который регулярно перевозит пассажиров. Будем применять технологию и на других линиях метро, а также за его пределами", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что специалисты столичного метро создали 122 аудиозаписи. С помощью сервиса синтеза речи работники метрополитена подготовили аудиосообщения с названиями всех 24 станций Замоскворецкой линии, информацию о 18 пересадках на другие линии метро, МЦК и МЦД.
"Кроме того, пассажиры могут узнать о выходах к Северному и Южному речным вокзалам, железнодорожным и автовокзалам, к автобусам сразу до двух столичных аэропортов и Аэроэкспрессов до них. Кроме того, при помощи технологии были созданы объявления о правилах безопасности и культуре поведения в вагонах", - подчеркнули в пресс-службе Московского метрополитена.
Так, у современных технологий есть ряд преимуществ: они позволяют обеспечить единую тональность аудиосообщений во всем транспорте привычным голосом. При открытии новых станций и пересадок, а также при появлении дополнительной информации для пассажиров, объявления теперь можно будет оперативно создавать или актуализировать без привлечения дикторов. При этом они продолжают записывать аудиозаписи о плановых изменениях, а также работают над специальными проектами.
