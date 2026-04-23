Пашинян осудил сожжение флага Турции в Ереване

ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает сожжение флага Турции участниками факельного шествия в Ереване, это очевидная провокация, заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
Традиционное факельное шествие стартовало в четверг вечером в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Его участники сожгли турецкий флаг на площади Республики.
"Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, оценивая ее как безответственную и недопустимую. Сожжение флага международно признанного государства, тем более соседней страны, не может удостоиться иной оценки со стороны главы государства. Это очевидно провокационное и провоцирующее напряженность поведение", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Ранее Пашинян подтвердил сделанное главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
28 августа 2025, 13:41