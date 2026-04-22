21:36 22.04.2026
Поставки по нефтепроводу "Дружба" должны быть безопасными, заявила Журова

Светлана Журова. Архивное фото
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о необходимости обеспечить безопасность и честность возобновленных поставок по нефтепроводу "Дружба".
  • Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Важно обеспечить безопасность и честность возобновленных поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг.
"Весь вопрос в том, будет ли это честный транзит? Как они этот транзит будут использовать? Я понимаю, что там, вероятно, европейский контроль, но вопрос: как в этой ситуации обеспечить безопасность прохождения продукта по нефтепроводу? Главное, чтобы все невыполненные контрактные обязательства, если они будут, потом на нас не свалили", - сказала "Ленте.ру" Журова.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" из России в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
