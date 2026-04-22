Поставки по нефтепроводу "Дружба" должны быть безопасными, заявила Журова

- Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Важно обеспечить безопасность и честность возобновленных поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
"Весь вопрос в том, будет ли это честный транзит? Как они этот транзит будут использовать? Я понимаю, что там, вероятно, европейский контроль, но вопрос: как в этой ситуации обеспечить безопасность прохождения продукта по нефтепроводу? Главное, чтобы все невыполненные контрактные обязательства, если они будут, потом на нас не свалили", - сказала "Ленте.ру" Журова.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" из России в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.