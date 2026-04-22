Эксперт рассказала о подделке большинства поступающих на экспертизу картин

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор частной Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари сообщила, что 60–70% поступающих на экспертизу работ оказываются подделками.

Вегвари отметила, что в крупных аукционных домах заключение об оригинальности картины зачастую делают по фотографии или на глаз, что не всегда позволяет определить подлинность произведения, особенно если оно было отреставрировано или на нем заменена подпись.

БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Директор единственной в Венгрии и редкой для Европы частной Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари рассказала РИА Новости, что 60-70% поступающих на экспертизу работ оказываются подделками.

Лаборатория Вегвари действует 18 лет. Эксперт, работавшая ранее художником-декоратором, создала ее для восстановления репутации своего отца, который был известным в Венгрии искусствоведом. Мошенники использовали его имя для выдачи фальшивых экспертных заключений, в которых поддельные произведения выдавались за оригинальные.

"Из того, что приносят к нам, 60-70%, а то и больше - подделки", - сказала Вегвари.

Она поделилась историей, как однажды частный коллекционер принес на экспертизу 10 картин известного венгерского художника Яноша Васари стоимостью более 200 миллионов форинтов (50 миллионов рублей - ред.), и все они оказались поддельными, но фальсификации были "очень хорошего качества".

По ее словам, в Венгрии такая лаборатория одна, а по всей Европе их "штуки три".

"Сформировался большой круг клиентов, и те, кто действительно хотят узнать больше о картине (кто её написал, когда она была создана), приходят ко мне. Потому что согласно практике в крупных аукционных домах, заключение об оригинальности картины делают по фотографии или на глаз. Конечно, во многих случаях это можно определить, но если картина была отреставрирована или на ней заменена подпись, то этого нельзя сказать, просто посмотрев на нее", - отметила Вегвари.

Как указала эксперт, зачастую коллекционер, купивший подделку, убеждает себя в том, что это якобы оригинал. Такой феномен она объяснила психологией.