Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о подделке большинства поступающих на экспертизу картин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:52 22.04.2026
Эксперт рассказала о подделке большинства поступающих на экспертизу картин

Вегвари: до 70 процентов картин, поступающих на экспертизу, являются подделками

© РИА Новости / Алексей Даничев
Картина Огюста Ренуара "Бал в Мулен де ла Галетт"
Картина Огюста Ренуара Бал в Мулен де ла Галетт - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Картина Огюста Ренуара "Бал в Мулен де ла Галетт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор частной Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари сообщила, что 60–70% поступающих на экспертизу работ оказываются подделками.
  • Вегвари отметила, что в крупных аукционных домах заключение об оригинальности картины зачастую делают по фотографии или на глаз, что не всегда позволяет определить подлинность произведения, особенно если оно было отреставрировано или на нем заменена подпись.
БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Директор единственной в Венгрии и редкой для Европы частной Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари рассказала РИА Новости, что 60-70% поступающих на экспертизу работ оказываются подделками.
Лаборатория Вегвари действует 18 лет. Эксперт, работавшая ранее художником-декоратором, создала ее для восстановления репутации своего отца, который был известным в Венгрии искусствоведом. Мошенники использовали его имя для выдачи фальшивых экспертных заключений, в которых поддельные произведения выдавались за оригинальные.
"Из того, что приносят к нам, 60-70%, а то и больше - подделки", - сказала Вегвари.
Она поделилась историей, как однажды частный коллекционер принес на экспертизу 10 картин известного венгерского художника Яноша Васари стоимостью более 200 миллионов форинтов (50 миллионов рублей - ред.), и все они оказались поддельными, но фальсификации были "очень хорошего качества".
При этом в лабораторию неоднократно попадали подлинники Поля Гогена, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Уильяма Тёрнера и даже Тициана и Рембрандта, а также много работ венгерских классиков живописи.
По ее словам, в Венгрии такая лаборатория одна, а по всей Европе их "штуки три".
"Сформировался большой круг клиентов, и те, кто действительно хотят узнать больше о картине (кто её написал, когда она была создана), приходят ко мне. Потому что согласно практике в крупных аукционных домах, заключение об оригинальности картины делают по фотографии или на глаз. Конечно, во многих случаях это можно определить, но если картина была отреставрирована или на ней заменена подпись, то этого нельзя сказать, просто посмотрев на нее", - отметила Вегвари.
Как указала эксперт, зачастую коллекционер, купивший подделку, убеждает себя в том, что это якобы оригинал. Такой феномен она объяснила психологией.
"Человек всегда хочет быть связан с прекрасным, с искусством. Это уже психология. Если ты владеешь Ван Гогом, и он висит у тебя в комнате, то у тебя возникает эмоциональная связь. На этом вообще и строится коллекционирование. Чем более громкие имена висят у тебя в комнате, тем ты ценнее. А дальше можно продолжать: высокомерие, желание обладать", - добавила директор лаборатории.
КультураВенгрияЕвропаПоль ГогенВинсент Ван ГогРембрандтКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала