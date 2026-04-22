Рейтинг@Mail.ru
Вблизи Курил произошло землетрясение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 22.04.2026
Вблизи Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у северных Курил

© РИА Новости / Антон Денисов
Побережье Курил
Побережье Курил - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Побережье Курил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3.
  • Землетрясение ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 169 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир произошло в 18.40 (10.40 мск) 22 апреля. Очаг располагался на глубине в 34 километра", - рассказала агентству сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой в два-три балла ощутили в Северо-Курильске.
Тревога цунами не объявлялась.
ПарамуширСеверо-КурильскТихий океанЕлена Семенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала