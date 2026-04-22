Вблизи Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.