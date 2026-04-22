Вблизи Курил произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в Тихом океане у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 169 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир произошло в 18.40 (10.40 мск) 22 апреля. Очаг располагался на глубине в 34 километра", - рассказала агентству сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой в два-три балла ощутили в Северо-Курильске.
Тревога цунами не объявлялась.
