Краткий пересказ от РИА ИИ
- У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2.
- Землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой в 3 балла, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в среду вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 10:30 (02:30 мск) 22 апреля. Его эпицентр находился в 98 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 50 километров", — рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение силой три балла ощутили в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03