"В руках России". Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 22.04.2026
22:22 22.04.2026 (обновлено: 23:28 22.04.2026)

"В руках России". Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в Сети

© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan с возмущением отреагировали на вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что потеря Донбасса станет стратегическим поражением для ВСУ.
"Почему Зеленский не может просто взять и признать поражение? Что за последние трепыхания? Это не шахматная доска, где нужно взять короля. Что случилось с планом победы? Чем дольше упрямится глава киевского режима, тем больше на его родине надгробий", — написал пользователь.
"Теперь, когда Луганская Народная Республика в руках России, ее войска смогут активнее продвигаться вперед. Это наступление будет стремительным", — отметил другой комментатор.
"Владимир Зеленский врет, как сивый мерин. Ситуация на передовой катастрофическая. Общественность требует покончить с этим конфликтом. Люди дезертируют тысячами. <…> Зеленский не защищает Украину. Он обменивает жизни своих граждан на барыши. Пора заканчивать. Сколько можно отправлять людей на смерть?" — обрушился с критикой третий.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во вторник сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками. Он рассказал, что российская армия ведет наступление по всем направлениям.
Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
