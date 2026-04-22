Зеленский сделал тревожное заявление о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО.
"Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.