Зеленский сделал тревожное заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2026
20:12 22.04.2026 (обновлено: 22:23 22.04.2026)
Зеленский сделал тревожное заявление о ситуации в зоне СВО

Зеленский заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО.
  • По словам Зеленского, поставки боеприпасов недостаточны, и запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof заявил о потенциальном кризисе с боеприпасами ПВО.
«
"Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак", — сказал он.
Ранее глава киевского режима пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Сразу в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому
Вчера, 15:48
 
