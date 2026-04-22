Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук заявил, что Зеленский игнорирует позицию США по мирному урегулированию.
- По его словам, президент Украины демонстрирует нежелание участвовать в мирных переговорах и воевать до последнего.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский, желая остаться у власти, взял курс на вечную войну и открыто игнорирует позицию США по мирному урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF ранее утверждал, что президент США Дональд Трамп публично выражает к Москве больше симпатий, чем к Киеву.
"Нелегитимный, желая бесконечно долго оставаться у власти, берет курс на вечную войну и открыто игнорирует американскую позицию… Он нагло демонстрирует нежелание участвовать в мирных переговорах, желание воевать до последнего украинца и полное пренебрежение к американской стороне", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский "по указке кураторов" пошел в атаку на Трампа и его команду, уже не опасаясь последствий.
Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.