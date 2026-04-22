СМИ: Зеленский намерен лично выступить на саммите ЕС на Кипре

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский решил вместо участия в неформальном саммите ЕС на Кипре по видеосвязи явиться туда лично, чтобы оказать давление на европейских лидеров в вопросе членства Украины в ЕС и предоставлении кредита в 90 миллиардов евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с планами.
"По словам трех чиновников... Зеленский должен был выступить на неформальном ужине лидеров в Айя-Напе по видеосвязи, но теперь планирует присутствовать там лично. Двое из чиновников заявили, что он хотел лично встретиться с лидерами, чтобы потребовать прогресса в вопросе членства Украины в ЕС, а также предоставления пакета в размере 90 миллиардов евро", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, ужин на Кипре может стать непростым.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.