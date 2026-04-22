Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал льготные займы 60 субъектам МСП

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В первом квартале 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал субъектам малого и среднего бизнеса 60 льготных займов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"За первые три месяца этого года поддержкой Московского областного фонда микрофинансирования воспользовались 60 предпринимателей региона", — подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что общий объем предоставленной поддержки составил 160,5 миллиона рублей. Наиболее востребованной программой в первые три месяца стала "Производство" — выдано 16 займов на сумму 48,7 миллиона рублей.

Малый бизнес Подмосковья может получить заем до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых на срок до трех лет. Воспользоваться поддержкой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица и индивидуальные предприниматели.