17:43 22.04.2026
Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал льготные займы 60 субъектам МСП

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В первом квартале 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал субъектам малого и среднего бизнеса 60 льготных займов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"За первые три месяца этого года поддержкой Московского областного фонда микрофинансирования воспользовались 60 предпринимателей региона", — подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Мужчина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Прием заявок на возмещение затрат для бизнеса начался в Московской области
Вчера, 13:49
Глава ведомства добавила, что общий объем предоставленной поддержки составил 160,5 миллиона рублей. Наиболее востребованной программой в первые три месяца стала "Производство" — выдано 16 займов на сумму 48,7 миллиона рублей.
Малый бизнес Подмосковья может получить заем до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых на срок до трех лет. Воспользоваться поддержкой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Сегодня бизнесу доступно 13 программ фонда.
 
