ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действия "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских войск в Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих.
- Уничтожены два бронетранспортера М113, боевая бронированная машина "Казак", 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям украинских войск в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая и Петровка в Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18