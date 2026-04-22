Захарова оценила выставку бронежилетов бойцов СВО с православными образами

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала уникальным проектом, представленную во вторник выставку выставку православных образов на бронежилетах, спасших бойцов СВО.
"Эти бронежилеты становились свидетелями того, что человек выжил вопреки обстоятельствам", - сказала она.
Захарова назвала синергией тот факт, что спасшие бойцов жилеты стали арт-объектами. Представленную в стенах министерства выставку работ учащихся художественных вузов официальный представитель МИД России назвала "уникальным проектом", отметив важность его поддержки и дальнейшего распространения.
Экспозиция проходит в атриуме корпуса 1 здания МИД РФ и продлится до 24 апреля включительно.