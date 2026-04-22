Захарова прокомментировала вызов Италией российского посла

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Италия много лет была одурманена пропагандой, пора задать себе вопрос, на какой стороне истории они находятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил во вторник, что вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова из-за высказываний Владимира Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Телеведущий в эфире обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
"Они много лет были одурманены своей пропагандой. Они много лет допускали, чтобы западные средства массовой информации, ориентированные на Вашингтон и Лондон, им пудрили мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза. Пора задавать себе вопрос: на какой стороне истории они находятся", - сказала Захарова журналистам, комментируя ситуацию вокруг вызова посла РФ в Риме Алексея Парамонова в дипведомство из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева.