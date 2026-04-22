Захарова прокомментировала заявление Зеленского о европейских дронах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о европейских дронах, заявила, что он действует в соответствии с логикой бандитизма и настоящего преступника, чтобы замазать кровью всех.
"Думаю, что <...> Зеленский действует по стандартной террористической логике, по логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно: замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку, представить себя не отщепенцем, не просто единоличным каким-то уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных. А на самом деле эти самые, как они себя называют, цивилизованные, они давно расчеловечились", — сказала она журналистам.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.