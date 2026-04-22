Захарова прокомментировала заявление Зеленского о европейских дронах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о европейских дронах, заявила, что он действует в соответствии с логикой бандитизма и настоящего преступника, чтобы замазать кровью всех.