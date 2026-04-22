Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о европейских дронах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 22.04.2026 (обновлено: 20:49 22.04.2026)
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о европейских дронах

Захарова: Зеленский действует по стандартной логике бандитизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о европейских дронах.
  • По мнению Захаровой, Зеленский действует по логике бандитизма и настоящего преступника, чтобы "замазать кровью всех".
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о европейских дронах, заявила, что он действует в соответствии с логикой бандитизма и настоящего преступника, чтобы замазать кровью всех.
"Думаю, что <...> Зеленский действует по стандартной террористической логике, по логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно: замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку, представить себя не отщепенцем, не просто единоличным каким-то уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных. А на самом деле эти самые, как они себя называют, цивилизованные, они давно расчеловечились", — сказала она журналистам.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала