Захарова назвала сравнения АЭС "Бушер" с концлагерями недопустимыми

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Иранская АЭС "Бушер" является мирным объектом, который создает возможность для этого региона жить в мире, сравнивать ее с концлагерями или проводить подобные параллели недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов заявил, что Иран "планировал еще один Холокост", и сравнил города, где находятся ядерные объекты, с концлагерями.
"Это абсолютно недопустимо, это полнейшее безобразие сравнивать "Бушер" с концлагерями или каким-то образом проводить некие параллели", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, сотрудники "Росатома", которые работали на АЭС, делали свое дело не просто на высочайшем профессиональном уровне, а зная, что работают на мирном объекте, что этот объект, как и другие объекты "Росатома", "не имеет никакого двойного, тройного дна, что он именно создает возможность для этого региона жить в мире, получать атомную энергию для развития, промышленности, экономики".
Захарова подчеркнула, что данное сравнение – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, он подменяет понятия и искажает исторические факты.