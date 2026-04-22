Захарова назвала сравнения АЭС "Бушер" с концлагерями недопустимыми

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Иранская АЭС "Бушер" является мирным объектом, который создает возможность для этого региона жить в мире, сравнивать ее с концлагерями или проводить подобные параллели недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов заявил, что Иран "планировал еще один Холокост", и сравнил города, где находятся ядерные объекты, с концлагерями.