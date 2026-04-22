Захарова осудила Нетаньяху за слова про "ядерный холокост" со стороны Ирана - РИА Новости, 22.04.2026
08:33 22.04.2026 (обновлено: 10:28 22.04.2026)
Захарова осудила Нетаньяху за слова про "ядерный холокост" со стороны Ирана

Захарова; слова Нетаньяху про "ядерный холокост" со стороны Ирана недопустимы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала заявление Биньямина Нетаньяху об устранении угрозы "ядерного холокоста" со стороны Ирана недопустимым.
  • По ее мнению, нельзя защищать народ, искажая его историю.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об устранении угрозы "ядерного холокоста" со стороны Ирана недопустимым.
"Потому что в первую очередь, как мне представляется, это вредит тем, кого хотят защитить. Нельзя защитить, искажая трагическую историю своего народа. Надо знать правду. Она бывает тяжелая. Она бывает невыносимо больной. Она бывает разной. Но нужно ее знать, а не переиначивать на ходу под политические цели", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Накануне Захарова обвиняла израильского премьера в подмене понятий. Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в этом контексте она назвала проявлением неуважения ко всем жертвам Второй мировой.
США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Две недели назад стороны объявили перемирие. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые завершились безрезультатно. Новая встреча была запланирована на среду, но Тегеран отказался принять в ней участие.
Накануне вечером американский президент Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня. По словам советника председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади, это решение не имеет никакого значения. Он призвал дать военный ответ на блокаду Ормузского пролива.
