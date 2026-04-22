Захарова назвала вызов посла в МИД Италии отсутствием стандартов - РИА Новости, 22.04.2026
14:34 22.04.2026 (обновлено: 14:44 22.04.2026)
Захарова назвала вызов посла в МИД Италии отсутствием стандартов и совести

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала вызов российского посла в МИД Италии из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева отсутствием стандартов и совести.
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал посла Алексея Парамонова из-за высказываний Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони.
  • Телеведущий в эфире обвинил ее в фашизме и предательстве избирателей, а также предательстве Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг вызова российского посла в МИД Италии из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони является уже не просто двойными стандартами, а отсутствием стандартов и совести, Россия выступает за взаимоуважительный диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил во вторник, что вызвал посла РФ в Италии Алексея Парамонова из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Телеведущий в эфире обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
"Когда они оскорбляют нашу страну на уровне представителей правительства, с их точки зрения, это не только нормально, но мы и не имеем права на какие-то неудовольствия… А когда с нашей стороны не государственный деятель, не дипломат, а журналисты говорят о своих ощущениях из-за того, что Италия поддерживает киевский режим, то это является поводом для вызова посла. Это уже не двойные стандарты. Это отсутствие стандартов, а самое страшное - это отсутствие совести", - сказала Захарова журналистам.
"Мы всегда за взаимоуважительный диалог", - подчеркнула она.
Парамонов еще накануне назвал свой вызов в МИД Италии "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал. По его словам, это решение вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике. Он выразил недоумение в связи с тем, что сугубо личные эмоциональные оценки были восприняты как официальное заявление правительства.
При этом Парамонов отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний.
