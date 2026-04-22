Захарова назвала вызов посла в МИД Италии отсутствием стандартов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг вызова российского посла в МИД Италии из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джорджи Мелони является уже не просто двойными стандартами, а отсутствием стандартов и совести, Россия выступает за взаимоуважительный диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Парамонов еще накануне назвал свой вызов в МИД Италии "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал. По его словам, это решение вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике. Он выразил недоумение в связи с тем, что сугубо личные эмоциональные оценки были восприняты как официальное заявление правительства.