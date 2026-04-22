Захарова рассказала о содействии дипломатов россиянке в Мексике

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские дипломаты делают все необходимое, чтобы оказать содействие несовершеннолетней россиянке в Мексике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство, наши дипломаты в Мексике делают все необходимое, возможное, вообще все делают, вместе с центральным аппаратом министерства, с нашим уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой , зампредом Госдумы РФ Анной Кузнецовой для того, чтобы оказать содействие гражданке России, несовершеннолетней, в этой ситуации", - сказала она журналистам.

Ранее Захарова заявила, что Москва требует от Мексики незамедлительно предоставить консульский доступ к несовершеннолетней россиянке и обеспечить условия для её возвращения на родину. В этой связи посол Мексики в России был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Как ранее сообщали РИА Новости в посольстве РФ, мексиканские власти отказываются возвращать девушку в Россию и не предоставляют консульский доступ к ней, несмотря на неоднократные обращения российской стороны.

Несовершеннолетняя россиянка, предположительно, находится сейчас в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ занимается её делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.