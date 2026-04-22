Захарова уверена, что Лантратова справится с работой омбудсмена

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что депутат Госдумы Яна Лантратова, чья кандидатура была поддержана "Единой Россией" на пост уполномоченного по правам человека в РФ, справится с этой сложной работой.
"Невероятно сложная работа. Да какая работа - миссия, крест, голгофа. Такой задан высокий уровень предшественниками и, конечно, Татьяной Николаевной Москальковой. Но Яна сможет. Верю, надеюсь, люблю", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру депутата Госдумы Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в РФ.
