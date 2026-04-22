Загитова и Медведева раздали шика! Чем еще удивило шоу Тутберидзе

Шоу Этери Тутберидзе круто прошло в Москве, подарив зрителям целый ряд сюрпризов. Откровения Трусовой, блеск Медведевой и Загитовой и перевоплощения Туктамышевой - в материале РИА Новости.

Кто погасил Петросян?

На шоу Тутберидзе фигуристы взяли темп настоящих артистов - они почти месяц ездят по городам России, а в Москве дали даже два представления в один день - сначала дневное, а потом вечернее. И оба раза собрали полный "Мегаспорт".

Тут и классика фигурных дуэлей в виде Алины Загитовой и Евгении Медведевой, и Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым и сыном Мишенькой, и олимпийцы Аделия Петросян и Петр Гуменник. А также Андрей Мозалев, Алиса Двоеглазова, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и многие другие.

Никто не относится к происходящему легкомысленно - фигуристы стремятся и эмоции выдать, и распределить силы на два отделения, чтобы не пострадало качество элементов. Так что если даже кто-то устал, не совсем здоров, нужно об этом забыть и выступать перед собравшимися зрителями как на самом важном турнире в жизни.

Аделия Петросян, несмотря на простуду, отработала все на максимум и выходила на лед чаще, чем кто-либо другой из участников. Сначала она показала легендарного олимпийского Джексона, потом раскрылась с новой стороны в "Аладдине". А затем вышла и в третий раз - они с Петром Гуменником исполнили запрещенный на Олимпиаде-2026 номер под песню "Нас бьют - мы летаем".

Готическая Туктамышева против ангельской

Гуменник к всеобщей радости показал классическую версию своей олимпийской программы "Парфюмер" с оригинальной музыкой из фильма. И как же это было красиво! Постановка с хореографией заиграла во всю мощь фактуры Петра. Да и прыжковую форму для конца тяжелого сезона он демонстрирует очень неплохую.

Большая находка организаторов - приглашение питерцев. Помимо Гуменника, были еще Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко. Туктамышева выступила с двумя разноплановыми номерами "Танцы на стеклах" и "Аллилуйя" на русском языке. Черное платье против белого, драма против молитвы и надежды, готическая Лиза против ангельской Лизы. У Туктамышевой, возможно, благодаря жизненному опыту появилось важное качество - она умеет исполнить любой номер так, как будто он часть ее личной истории. Оттого толпы зрительских мурашек и большое доверие ко всему, что она делает и говорит.

В Семененко просматривается огромный нерастраченный потенциал для соревнований и выступлений. Может, потому что конкретно этот сезон прошел немного мимо Жени из-за невозможности даже теоретически попасть на Олимпиаду. Под гранжевую Nirvana он выложился так, словно на кону стояла олимпийская медаль. Ну или "автомат" по патологической анатомии - если кто-то забыл, Семененко учится в мединституте.

Такую же шикарную, почти праймово-соревновательную форму продемонстрировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они сначала показали свою короткую программу "Убить Билла", удивив болельщиков заменой комбинезона на черное платье, а потом исполнили номер в рок-стиле "Пожары".

Забавный разговор случился в микст-зоне. Бойкова объясняла комментатору Окко Лине Федоровой замену наряда для "Убить Билла" тем, что за полтора года существования программы комбинезон изрядно растянулся. Тут вмешался партнер и пошутил, что дело не в комбинезоне, а в звенящей форме Саши: "Это не комбинезон растянулся, это ты похудела. Всегда была стройная, а сейчас вообще! Я тебя не всегда на льду вижу, когда ты боком стоишь".

Медведева в образе невесты

Медведева и Загитова раздали взрослого шика. Наверное, чтобы уровень красоты у зрителей не зашкаливал, их развели по разным отделениям. Обе потрясающе выглядят и одеты с иголочки. У Медведевой номер под песню "Невеста" - белое мини-платье с корсетом под черным лакированным тренчем, колготки в крупную черную сетку. У Загитовой платье в цветах пустыни, золотом и зеленом, потому что она исполняла свою соревновательную программу "Клеопатра". Статус олимпийской чемпионки подчеркнуло ее эффектное появление на плечах у Дмитрия Козловского и Владимира Морозова.

Медведева рассказала журналистам смешную историю, как именно была выбрана музыка для показательного номера:

« "Мы сидели в раздевалке с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем, обсуждали, что катать. Перебирали классику, джаз, все на свете - все уже катали. Даниил Маркович говорит: "У меня есть один вариант, но Тутберидзе запретила его тебе предлагать, потому что ты нас пошлешь. Что за вариант? Глюкоза "Невеста". А я отвечаю: "Вы прикалываетесь? Это же я принесла эту самую музыку и боялась предлагать вам, потому что вы меня пошлете". Так и выбрали этот номер".

Претенденты на звание самых милых участников шоу - семейные парочки с разным стажем совместной жизни. С одной стороны, опытные Татьяна Волосожар и Максим Траньков, с другой - новенькие Александра Трусова и Макар Игнатов. По понятным причинам наибольшее внимание журналистов из этой четверки привлекает Трусова - она планирует в следующем сезоне историческое возвращение. Все это происходит на фоне воспитания маленького сына Саши и Макара. Мишенька еще не умеет даже ходить, а его мама уже восстановила четверной лутц, упрямо бьется об тройной аксель и хочет в очередной раз улететь в космос. "Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю", - кажется, не пошутила Трусова.

Интересно еще наблюдать и за тем, как она меняется в плане второй оценки. Она стала кататься мягче, женственнее. Было заметно, как она старается исполнить все хореографические элементы в музыку, попасть в акценты, чтобы и номер "Зомби", и "Все на своих местах" смотрелись выигрышно. Подбор музыки тоже получился осмысленный, как будто про Сашу прежнюю и Сашу нынешнюю. Теперь у нее все на своих местах, так что никакие демоны в голове ее больше не победят.