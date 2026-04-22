ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действия "Юга"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 135 военных, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.