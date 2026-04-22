С блогера Дудя* принудительно взыскали штрафы

07:57 22.04.2026
С блогера Дудя принудительно взыскали более 60 тысяч рублей штрафов

  • С блогера Юрия Дудя* принудительно взыскали более 60 тысяч рублей штрафов.
  • На 21 апреля на Дудя* все еще возбуждено производство о взыскании более 8 тысяч рублей штрафов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 60 тысяч рублей штрафов принудительно взыскали с блогера-иноагента Юрия Дудя*, в том числе за отсутствие плашки иноагента, при этом он все еще должен 8 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов передавало, что с ноября 2025 года с Дудя* взыскивали 70 тысяч рублей штрафов.
По данным на 21 апреля, на Дудя* все еще возбуждено производство о взыскании 3,6 тысячи рублей "штрафа иного органа" по акту, выданному управлением Роскомнадзора по ЦФО. Также с него взыскивают 4,1 тысячи рублей другого штрафа, который, согласно судебным документам, касается нарушения порядка деятельности иноагента.
В общей сложности с Дудя* взыскивают более 8 тысяч рублей.
Суд в Москве 14 ноября 2025 года заочно приговорил Дудя* к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.
Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в апреле 2022 года, при этом его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
