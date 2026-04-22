Беженцы из Родинского рассказали об убийствах мирных жителей боевиками ВСУ
Украинские военные. Архивное фото
05:19 22.04.2026
Беженцы из Родинского рассказали об убийствах мирных жителей боевиками ВСУ

РИА Новости: боевики ВСУ отмечали на карте дома, которые потом атаковали БПЛА

Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Беженцы Светлана и Александр Трасиух из населенного пункта Родинское на красноармейском направлении в ДНР рассказали, что стали свидетелями многочисленных убийств мирных жителей украинскими боевиками.
По словам Светланы, после одной из атак начался пожар в их частном доме, упала стена, сгорели ее мать и ребенок, мужа ей пришлось откапывать из-под завалов. Трасиух утверждают, что боевики-националисты ВСУ заранее выбирали дома, в том числе многоквартирные, которые собирались атаковать, отмечали их на карте, а затем эти дома "горели" от прилетов беспилотников. Позже боевики обвиняли в этих атаках ВС РФ, однако на месте взрывов мирные жители находили части дронов ВСУ, на которых были написаны украинские фамилии и позывные.
Боевики ВСУ убили восставших мобилизованных в Харьковской области
10 апреля, 06:31
"Все дроны были украинские, на них были написаны фамилии - Горобец и Дзыга, Дзыга и Сталкер. Наш дом били дроны, и были позывные на лопастях", - рассказали беженцы.
По их словам, в другой день от украинского дрона погиб их друг Антон вместе с пятилетней дочерью.
Командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.
