ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Беженцы Светлана и Александр Трасиух из населенного пункта Родинское на красноармейском направлении в ДНР рассказали, что стали свидетелями многочисленных убийств мирных жителей украинскими боевиками.

По словам Светланы, после одной из атак начался пожар в их частном доме, упала стена, сгорели ее мать и ребенок, мужа ей пришлось откапывать из-под завалов. Трасиух утверждают, что боевики-националисты ВСУ заранее выбирали дома, в том числе многоквартирные, которые собирались атаковать, отмечали их на карте, а затем эти дома "горели" от прилетов беспилотников. Позже боевики обвиняли в этих атаках ВС РФ, однако на месте взрывов мирные жители находили части дронов ВСУ, на которых были написаны украинские фамилии и позывные.

"Все дроны были украинские, на них были написаны фамилии - Горобец и Дзыга, Дзыга и Сталкер. Наш дом били дроны, и были позывные на лопастях", - рассказали беженцы.

По их словам, в другой день от украинского дрона погиб их друг Антон вместе с пятилетней дочерью.