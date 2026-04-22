Операторы попросили отсрочить введение платы за VPN, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В марте Forbe s со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

По данным "Ведомостей", ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку.

"Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты", - пишет издание.