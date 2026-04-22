Операторы попросили отсрочить введение платы за VPN, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным "Ведомостей", ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку.
"Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты", - пишет издание.
Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по-своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то потребуется время до осени, чтобы настроить биллинговые системы по-новому.