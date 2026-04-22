Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 22.04.2026 (обновлено: 07:51 22.04.2026)
Операторы попросили отсрочить введение платы за VPN, пишут СМИ

"Ведомости": операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN

Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик.
  • Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки из-за сложностей с настройками биллинговых систем.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские телеком-операторы попросили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
По данным "Ведомостей", ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая, а в середине апреля телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку.
"Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты", - пишет издание.
Источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, рассказал, что каждая телекомкомпания по-своему трактует требование. Сейчас все находится в фазе регулярных обсуждений. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то потребуется время до осени, чтобы настроить биллинговые системы по-новому.
Представители T2, "Мегафона", "Билайна" и МТС отказались от комментариев.
РоссияМегафонБилайнМТСForbesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала