Прием заявок на возмещение затрат для бизнеса начался в Московской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье промышленные предприятия могут подать заявки на субсидию за купленное оборудование, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В рамках программы поддержки предприятия Московской области могут компенсировать затраты, связанные с приобретением нового оборудования. Важное условие — оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции", — указала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства отметила, что субсидия позволяет компенсировать до 50% затрат, но не более 20 миллионов рублей на одного получателя поддержки.

Затраты должны быть произведены не ранее 1 января 2024 года, а оборудование полностью оплачено и поставлено на баланс. Дата изготовления техники не должна превышать пяти лет.