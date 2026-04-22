Прием заявок на возмещение затрат для бизнеса начался в Московской области
13:49 22.04.2026
Прием заявок на возмещение затрат для бизнеса начался в Московской области

Прием заявок на субсидию для бизнеса за купленную технику начался в Подмосковье

© iStock.com / ridvan_celikМужчина считает на калькуляторе
Мужчина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина считает на калькуляторе
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье промышленные предприятия могут подать заявки на субсидию за купленное оборудование, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В рамках программы поддержки предприятия Московской области могут компенсировать затраты, связанные с приобретением нового оборудования. Важное условие — оборудование должно быть включено в реестр российской промышленной продукции", — указала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
20 апреля, 15:39
Глава ведомства отметила, что субсидия позволяет компенсировать до 50% затрат, но не более 20 миллионов рублей на одного получателя поддержки.
Затраты должны быть произведены не ранее 1 января 2024 года, а оборудование полностью оплачено и поставлено на баланс. Дата изготовления техники не должна превышать пяти лет.
Бизнес получает поддержку благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
