Лавров рассказал о сокращении христианского населения на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Христианское население сокращается на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже приходилось говорить о значительном сокращении христианского населения во всем ближневосточном регионе. Конечно, на этом фоне особенно важны усилия Русской Православной Церкви, которая на протяжении многих лет действиями оказывает поддержку проживающим там единоверцам", - сказал Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.