Рейтинг@Mail.ru
Российская горнолыжница не исключает участия в следующей Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 22.04.2026
Российская горнолыжница не исключает участия в следующей Паралимпиаде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варвара Ворончихина, двукратная чемпионка Паралимпийских игр, не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде.
  • Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Варварой Ворончихиной и пообещал содействие в ее подготовке к новым стартам.
ИРКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Паралимпийская чемпионка, горнолыжница Варвара Ворончихина не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Варвара Ворончихина, двукратная чемпионка Паралимпийских игр, прилетела в Иркутск увидеться с семьей. Уроженка Байкальска принесла в копилку сборной России на Паралимпиаде в Италии два золота, серебро и бронзу.
Жители Иркутской области активно поддерживали спортсменку. В правительстве региона Игорь Кобзев встретился с Варварой Ворончихиной и заслуженным тренером России, первым тренером Варвары Юрием Пешковым.
"Сейчас в планах Варвары – отдых. Только-только завершился спортивный сезон. Понимаю, что очень хочется провести время с семьей и близкими. Затем, сказала горнолыжница, она будет строить планы на будущее. Здорово, что Варвара не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде", - написал Кобзев в "Максе".
Глава Приангарья поздравил Варвару Ворончихину с триумфальным выступлением на Паралимпиаде и пообещал, что правительство региона будет оказывать содействие в ее подготовке к новым стартам.
СпортРоссияИркутскБайкальскИгорь Кобзев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала