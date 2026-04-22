Российская горнолыжница не исключает участия в следующей Паралимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варвара Ворончихина, двукратная чемпионка Паралимпийских игр, не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде.
- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Варварой Ворончихиной и пообещал содействие в ее подготовке к новым стартам.
ИРКУТСК, 22 апр - РИА Новости. Паралимпийская чемпионка, горнолыжница Варвара Ворончихина не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Варвара Ворончихина, двукратная чемпионка Паралимпийских игр, прилетела в Иркутск увидеться с семьей. Уроженка Байкальска принесла в копилку сборной России на Паралимпиаде в Италии два золота, серебро и бронзу.
Жители Иркутской области активно поддерживали спортсменку. В правительстве региона Игорь Кобзев встретился с Варварой Ворончихиной и заслуженным тренером России, первым тренером Варвары Юрием Пешковым.
"Сейчас в планах Варвары – отдых. Только-только завершился спортивный сезон. Понимаю, что очень хочется провести время с семьей и близкими. Затем, сказала горнолыжница, она будет строить планы на будущее. Здорово, что Варвара не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде", - написал Кобзев в "Максе".
Глава Приангарья поздравил Варвару Ворончихину с триумфальным выступлением на Паралимпиаде и пообещал, что правительство региона будет оказывать содействие в ее подготовке к новым стартам.