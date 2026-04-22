Володин вспомнил один из заветов Ленина

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вспомнил один из заветов Владимира Ленина о том, что честность в политике есть результат силы, а лицемерие - слабости, отметив, что руководство этим принципом позволит заветам Ленина жить вечно.
"Что касается Владимира Ильича, у него есть одно такое выражение, для политиков оно очень актуальное: "Честность в политике есть результат силы, лицемерие - результат слабости". Вот если этим будем руководствоваться, значит, заветы Ильича будут жить и исполняться", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
Он добавил, что зачастую получается так, что люди хотят "въехать в политику" на вождях и на их имени, получить статус и полномочия, но при этом забывая заветы, только используют их, и это касается абсолютно всех.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск), впоследствии основал Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков), и стал основателем Советского социалистического государства.
Володин рассказал, почему отозвали проект о лишении гражданства
21 апреля, 18:34