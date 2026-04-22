Волейболисты "Зенита" сравняли счет в серии за бронзу чемпионата России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" проиграл петербургскому "Зениту" во втором матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3-2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).
Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет 26 апреля в Новосибирске.
