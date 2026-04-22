Волейболисты "Зенита" сравняли счет в серии за бронзу чемпионата России - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
22:14 22.04.2026 (обновлено: 22:19 22.04.2026)
Волейболисты "Зенита" сравняли счет в серии за бронзу чемпионата России

Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Локомотив» из Новосибирска во втором матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу со счетом 3-2.
  • Счет в серии до трех побед стал равным — 1-1, третья игра пройдет 26 апреля в Новосибирске.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" проиграл петербургскому "Зениту" во втором матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3-2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12).
Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет 26 апреля в Новосибирске.
Петербургский "Зенит" является трехкратным серебряным призером чемпионата России, команда ни разу не брала бронзу. "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2019/20, также на счету клуба из Новосибирска две серебряные и три бронзовые медали.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
22 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
3 : 220:2521:2525:1825:1815:12
Локомотив Новосибирск
