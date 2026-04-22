Владимиров: Бюджет Ставрополья остается социально ориентированным
16:28 22.04.2026
Владимиров: Бюджет Ставрополья остается социально ориентированным

На заседании правительства Ставрополья обсудили краевой бюджет

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бюджет Ставропольского края нацелен на развитие экономики, инфраструктуры и решение социальных задач, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
Отчет об исполнении бюджета края за 2025 год и поправки в краевой закон о бюджете на 2026 год обсудили на заседании регионального правительства под председательством губернатора.
"Бюджет Ставропольского края края остается социально ориентированным и нацеленным на развитие. Для нас важно не просто обеспечивать финансовую устойчивость, но и направлять ресурсы на решение конкретных задач — поддержку людей, развитие инфраструктуры, укрепление экономики региона", – привели слова Владимирова в пресс-службе регионального правительства.
Как следует из приведенных на заседании данных, доходы краевой казны за 2025 год составили 200,4 миллиарда рублей - на 10,3 миллиарда рублей или 5,4% выше уровня предыдущего года. Более, чем вдвое - на 13,6 миллиарда рублей - снизился госдолг Ставропольского края.
Самой емкой статьей расходов в бюджете стали социальные отрасли. На их финансирование, в том числе за счет реализации кревых госпрограмм, направлено 139,1 миллиарда рублей (почти 66% расходной части). Речь идет и об укреплении материально-технической базы и ремонте социальных учреждений, включая школы, больницы, учреждения культуры, спорта и соцобслуживания. На эти цели выделено 9,6 миллиарда рублей. На поддержку участников СВО и членов их семей в 2025 году направлено 21,8 миллиарда рублей.
Серьезную поддержку получили сельское хозяйство - 8,2 миллиарда рублей, транспортная инфраструктура – 1,3 миллиарда рублей, благоустройство населенных пунктов Ставрополья - 2 миллиарда рублей, из них 1 миллиард рублей – по проекту "Формирование комфортной городской среды". Объем дорожного фонда-2025 на Ставрополье составил 21 миллиард рублей. По поручению губернатора края почти 54% его объема направлено на строительство и капремонт дорог местного значения, отмечается в сообщении.
Также на заседании утверждены поправки в краевой закон о бюджете на 2026 год. В частности, на 9 миллиардов рублей увеличены расходы, связанные с поддержкой участников СВО. Законопроект направлен для рассмотрения в краевую думу.
