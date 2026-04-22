СМИ: новые власти Венгрии проверят план по займу от фонда милитаризации ЕС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кабмин, который придет к власти в Венгрии вследствие победы на парламентских выборах партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, подвергнет пересмотру план получения кредита от фонда милитаризации ЕС SAFE, составленный правительством уходящего премьера Виктора Орбана, в том числе проверив его на предмет якобы коррупционных рисков, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на представителя партии.
В марте издание Politico сообщало, что Венгрия осталась единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE.
"Мы критически рассмотрим список (проектов для кредитования - ред.), представленный уходящим правительством, и примем решения, основываясь на реальных потребностях и оценке коррупционных рисков", - заявили источники внутри партии для Euronews.
При этом высокопоставленный венгерский чиновник указал телеканалу на политически мотивированную блокировку оборонного плана Орбана со стороны ЕК, сообщив, что ведомство с февраля тормозило его одобрение в ожидании выборов в Венгрии в апреле.
Сама Еврокомиссия открыта к присоединению Венгрии к плану SAFE, рассмотрение национального оборонного плана продолжится, сообщил телеканалу представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предусматривает предоставление до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.