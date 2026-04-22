СМИ: новые власти Венгрии проверят план по займу от фонда милитаризации ЕС
23:13 22.04.2026
СМИ: новые власти Венгрии проверят план по займу от фонда милитаризации ЕС

Euronews: новое правительство Венгрии пересмотрит план получения кредита от SAFE

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые власти Венгрии, пришедшие к власти после победы партии "Тиса", планируют пересмотреть план получения кредита от фонда милитаризации ЕС SAFE, составленный командой Виктора Орбана.
  • Правительство Петера Мадьяра хочет проверить возможные связи венгерских промышленных компаний, участие которых предусмотрено планом, с уходящим правительством.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кабмин, который придет к власти в Венгрии вследствие победы на парламентских выборах партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, подвергнет пересмотру план получения кредита от фонда милитаризации ЕС SAFE, составленный правительством уходящего премьера Виктора Орбана, в том числе проверив его на предмет якобы коррупционных рисков, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на представителя партии.
В марте издание Politico сообщало, что Венгрия осталась единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE.
"Мы критически рассмотрим список (проектов для кредитования - ред.), представленный уходящим правительством, и примем решения, основываясь на реальных потребностях и оценке коррупционных рисков", - заявили источники внутри партии для Euronews.
Отмечается, что правительство Мадьяра хочет проверить возможные связи венгерских промышленных компаний, чье участие предусмотрено планом, с уходящим правительством Орбана.
По данным телеканала, ЕК согласилась на то, чтобы правительство Мадьяра провело оценку оборонного плана перед тем, как орган ЕС примет то или иное решение.
При этом высокопоставленный венгерский чиновник указал телеканалу на политически мотивированную блокировку оборонного плана Орбана со стороны ЕК, сообщив, что ведомство с февраля тормозило его одобрение в ожидании выборов в Венгрии в апреле.
Сама Еврокомиссия открыта к присоединению Венгрии к плану SAFE, рассмотрение национального оборонного плана продолжится, сообщил телеканалу представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предусматривает предоставление до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
