СМИ: Венгрия должна будет представить письменное решение по кредиту Украине

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия должна будет представить письменное решение по своей позиции в отношении кредита Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Главная новость заключается в том, что одобрение сделки будет запрошено в письменной форме. Это означает, что делегации должны будут изложить любые возражения в письменной форме в установленный срок... Отсутствие возражений означает одобрение", - пишет издание.