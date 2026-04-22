МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала планы ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, заявив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц превратил немецких граждан в "дойную корову" для Украины.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).