19:47 22.04.2026
Мерц превратил граждан ФРГ в дойную корову для Украины, заявила Вагенкнехт

© AP Photo / Michael Sohn — Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
  • Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт раскритиковала планы ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала планы ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, заявив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц превратил немецких граждан в "дойную корову" для Украины.
Постоянные представители стран ЕС планировали в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года.
"Ну супер! Еще 90 миллиардов (евро - ред.) для коррумпированной банды Зеленского в Киеве - это дорого обойдется немецкому налогоплательщику. Мерц, который несет ключевую ответственность за это безумие, превратил собственных граждан в дойную корову для Украины. Большего провала для канцлера и представить трудно!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
В миреУкраинаГерманияВенгрияСара ВагенкнехтФридрих МерцКайя КалласЕвросоюз
 
 
