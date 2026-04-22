Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют немцы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики, отреагировав на сообщения в СМИ о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым квартиры в Монако за несколько сотен миллионов евро.