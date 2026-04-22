Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют немцы - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 22.04.2026
Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют немцы

Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел квартиру на 471 миллион евро в Монако.
  • Сооснователь немецкой партии Сара Вагенкнехт, комментируя эту ситуацию, задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики, отреагировав на сообщения в СМИ о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым квартиры в Монако за несколько сотен миллионов евро.
Агентство Блумберг во вторник передавало, что украинский олигарх Ринат Ахметов, "богатейший человек страны", приобрел квартиру на 471 миллион евро в Монако, совершив одну из крупнейших единичных транзакций в истории.
"Украинские миллиардеры? Почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов оплачивают войну... (Владимира Зеленского - ред.)?" - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Вагенкнехт предупредила о катастрофе для немцев из-за кредита Украине
14 апреля, 17:33
 
В миреКиевМонакоМоскваРинат АхметовСара ВагенкнехтВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала