Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют немцы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики, отреагировав на сообщения в СМИ о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым квартиры в Монако за несколько сотен миллионов евро.
Агентство Блумберг во вторник передавало, что украинский олигарх Ринат Ахметов, "богатейший человек страны", приобрел квартиру на 471 миллион евро в Монако, совершив одну из крупнейших единичных транзакций в истории.
"Украинские миллиардеры? Почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов оплачивают войну... (Владимира Зеленского - ред.)?" - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.