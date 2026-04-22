Производители стройматериалов Ленобласти выходят на рынок Узбекистана - РИА Новости, 22.04.2026
18:26 22.04.2026
Производители стройматериалов Ленобласти выходят на рынок Узбекистана

Ленобласть и Узбекистан подписали соглашения о поставках стройматериалов

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиПредседатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Подписанные в Ташкенте на выставке "Иннопром. Центральная Азия" соглашения открывают для ленинградских производителей стройматериалов и инженерных решений прямой выход на рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
"Summit United договорилась с Slotex и Antarus о поставках продукции для строительной отрасли в Ташкент и Самарканд. Отдельно Союз ЛОТПП и Центр развития промышленности Ленобласти закрепили дальнейшее взаимодействие по подбору поставщиков для поставок на этот рынок", - сообщает пресс-служба.
Как подчеркнула председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко, для региона такие соглашения означают рост внешнеэкономической активности областных предприятий и расширение рынков сбыта.
"У региона сильные компетенции в девелопменте, производстве строительных материалов и инженерных решений, и сегодня этот опыт востребован за пределами России. Выход на рынок Узбекистана дает компаниям возможность увеличивать объемы производства, выручку и налоговую базу внутри Ленинградской области. Для бизнеса это еще и способ выровнять сезонность спроса, сохранить устойчивую загрузку предприятий и закрепиться на перспективном направлении", - добавила Михальченко, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте. Организаторами выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. В 2026 году в выставке принимают участие представители 35 стран.
Ленинградская областьТашкентУзбекистанЛенинградская областьСтройматериалы
 
 
