В УрФУ комиссия по этике решит судьбу педагога после поста о ребенке

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
В УрФУ комиссия по этике решит судьбу педагога после поста о внешности ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Здание Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В УрФУ комиссия по этике решит судьбу преподавателя после размещения ею оскорбительного сообщения о внешности ребенка в соцсети.
  • Старший педагог работает в вузе по совместительству.
  • Предварительная внутренняя проверка УрФУ подтвердила факт некорректного высказывания преподавателя в социальных сетях.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Комиссия по этике Уральского федерального университета (УрФУ) решит судьбу преподавателя, которая разместила в соцсети оскорбительное сообщение о внешности ребенка, она работает в вузе по совместительству, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В среду в местных СМИ появилась информация, что старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредитов УрФУ якобы выложила историю в соцсетях, где оскорбила дочь своего бывшего студента, прокомментировав внешность ребенка. В вузе РИА Новости пообещали проверить информацию из социальных сетей и дать ответ о принятых решениях.
"Предварительная внутренняя проверка показала, что преподаватель, о которой идет речь, работает в университете по совместительству, это не основное ее место работы. Некорректное высказывание в адрес семьи выпускника было ею действительно допущено в социальных сетях. Это, безусловно, неприемлемо. Ситуацию рассмотрит комиссия по этике", – сказал собеседник агентства.
Уральский федеральный университетПроисшествияЕкатеринбургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала