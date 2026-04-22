14:15 22.04.2026 (обновлено: 16:42 22.04.2026)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов. Архивное фото
Михаил Ульянов. Архивное фото
  • Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил несогласованность переговорного процесса между США и Ираном.
  • По его мнению Ульянова, процесс плохо скоординирован из-за слишком импульсивных и противоречивых заявлений с американской стороны.
ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил несогласованность переговорного процесса США и Ирана.
"Итак, следующий раунд консультаций между США и Ираном не состоится в Исламабаде 22 апреля. Похоже, переговорный процесс плохо скоординирован и организован. Слишком много импульсивных и противоречивых заявлений со стороны США", — написал он в соцсети Х.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча планировалась на 22 апреля, но Иран отказался участвовать в ней. По информации агентства Tasnim, власти исламской республики посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны. Как утверждает агентство IRNA, Тегеран принял это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
