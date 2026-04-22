Рейтинг@Mail.ru
"Сразу в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 22.04.2026 (обновлено: 22:26 22.04.2026)
"Сразу в Москву". В Раде выступили со срочным призывом к Зеленскому

Депутат Дмитрук: Украина должен договариваться о мире напрямую с Россией

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина должна договариваться о мире напрямую с Россией, а не с западными странами, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"То, что так называемое "сближение" Украины с ЕС — это, конечно, полная выдумка, фейк. Я бы даже назвал это вражеской пропагандой. Потому что очевидно: все разговоры о так называемом вступлении Украины в НАТО и в ЕС — это не более чем лозунги, навязываемые врагами Украины — нынешней властью во главе с Зеленским", — написал он.
По его словам, "никакие так называемые столетние договоры" с западными странами не приблизят Украину к миру, а декларируемых ими гарантий безопасности просто не существует.
"Сегодня так сложились обстоятельства, что Украине больше всех необходим этот мир. Поэтому национально ориентированный политик должен ехать, если не сразу в Москву, то через Минск, чтобы в дальнейшем ехать в Москву и договариваться о мире и о дальнейшей жизни Украины. И уже в Киеве подписывать прочный мир со всеми участниками — мир и взаимодействие на десятилетия и столетия вперед", — отметил Дмитрук.
Те политики, которые ищут мир где угодно, но не в России и Белоруссии, — это люди, работающие на уничтожение Украины, резюмировал он.
В начале апреля глава киевского режима заявил о паузе в переговорном процессе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваАртем ДмитрукДмитрий ПесковЕвросоюзВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала