Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украина должна договариваться о мире напрямую с Россией, а не с западными странами.
- По словам Дмитрука, политики, которые ищут мир где угодно, но не в России и Белоруссии, работают на уничтожение Украины.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина должна договариваться о мире напрямую с Россией, а не с западными странами, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"То, что так называемое "сближение" Украины с ЕС — это, конечно, полная выдумка, фейк. Я бы даже назвал это вражеской пропагандой. Потому что очевидно: все разговоры о так называемом вступлении Украины в НАТО и в ЕС — это не более чем лозунги, навязываемые врагами Украины — нынешней властью во главе с Зеленским", — написал он.
По его словам, "никакие так называемые столетние договоры" с западными странами не приблизят Украину к миру, а декларируемых ими гарантий безопасности просто не существует.
"Сегодня так сложились обстоятельства, что Украине больше всех необходим этот мир. Поэтому национально ориентированный политик должен ехать, если не сразу в Москву, то через Минск, чтобы в дальнейшем ехать в Москву и договариваться о мире и о дальнейшей жизни Украины. И уже в Киеве подписывать прочный мир со всеми участниками — мир и взаимодействие на десятилетия и столетия вперед", — отметил Дмитрук.
Те политики, которые ищут мир где угодно, но не в России и Белоруссии, — это люди, работающие на уничтожение Украины, резюмировал он.
В начале апреля глава киевского режима заявил о паузе в переговорном процессе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
"Заметно ослаб". Внезапное признание Зеленского поразило Запад
21 апреля, 22:15