ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Новодмитровка, Новые Вирки, Писаревка и Стецковка Сумской области, говорится в сводке МО РФ.
В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Веселое, Избицкое, Малая Волчья, Рубежное и Скорики Харьковской области, отметили в военном ведомстве.
"Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
22 июня 2022, 17:18