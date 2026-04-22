Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 22.04.2026 (обновлено: 09:35 22.04.2026)
Вчерашнее решение Зеленского вызвало ярость на Украине

Мендель указала на противоречие в требовании Зеленского к ЕС

© REUTERS / Remo CasilliВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его требование, указав на сбивчивость и непоследовательность его речей.
  • Она считает, что глава киевского режима пытается подорвать антикоррупционную архитектуру, которую ЕС назвал одним из важнейших требований для вступления Украины.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его требование к Европе.

Накануне глава киевского режима потребовал от ЕС назвать дату вступления Украины в союз и пригрозил, что Брюссель может потерять Украину, как потерял Грузию.
"Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз. На данный момент я серьезно подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чем мы на самом деле просим", — написала она в соцсети X.

Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он требует полноправного членства. Неизменным в его риторике является обещание, что Украина выполнит все до единого требования Брюсселя, даже несмотря на то, что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение Киевом, добавила она.

По мнению Мендель, глава киевского режима прямо сейчас пытается подорвать ту самую антикоррупционную архитектуру, которую ЕС назвал одним из важнейших требований для вступления Украины.

На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Киева в объединение.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийБрюссельЕвросоюзКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала