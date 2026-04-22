Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его требование, указав на сбивчивость и непоследовательность его речей.
- Она считает, что глава киевского режима пытается подорвать антикоррупционную архитектуру, которую ЕС назвал одним из важнейших требований для вступления Украины.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его требование к Европе.
Накануне глава киевского режима потребовал от ЕС назвать дату вступления Украины в союз и пригрозил, что Брюссель может потерять Украину, как потерял Грузию.
"Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз. На данный момент я серьезно подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чем мы на самом деле просим", — написала она в соцсети X.
Мендель напомнила, что в начале конфликта Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, теперь же он требует полноправного членства. Неизменным в его риторике является обещание, что Украина выполнит все до единого требования Брюсселя, даже несмотря на то, что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение Киевом, добавила она.
По мнению Мендель, глава киевского режима прямо сейчас пытается подорвать ту самую антикоррупционную архитектуру, которую ЕС назвал одним из важнейших требований для вступления Украины.
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены Евросоюза, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Киева в объединение.
