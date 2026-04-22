В Москве поступило около восьми тысяч заявок на согласование перепланировки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 8 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей с начала этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, в этом году уже поступило почти 8 тысяч заявок", - рассказал Бирюков

Заммэра добавил, что жители столицы стали чаще обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 3,5 тысяч. А более 2 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и столько же - устранения допущенных нарушений и узаконивания ранее выполненной перепланировки.

"Жители столицы с каждым годом все активнее используют возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - подчеркнул он.