Турция хочет добиться переговоров по Ирану и Украине, заявил Эрдоган

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Анкара стремится добиться переговоров по Ирану и Украине.