Турция хочет добиться переговоров по Ирану и Украине, заявил Эрдоган

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Анкара стремится добиться переговоров по Ирану и Украине.
Эрдоган и Штайнмайер обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные события.
"В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Германией набрали хороший темп после недавних контактов на высоком уровне. Президент отметил, что война в нашем регионе также начала ослаблять Европу, и что если не принять меры для преодоления этой тенденции с помощью подхода, ориентированного на мир, ущерб от конфликта будет гораздо больше", - сообщила канцелярия турецкого лидера.