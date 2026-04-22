Рейтинг@Mail.ru
Турция хочет добиться переговоров по Ирану и Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 22.04.2026
Турция хочет добиться переговоров по Ирану и Украине, заявил Эрдоган

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится добиться переговоров по Ирану и Украине.
  • Он подчеркнул, что страна стремится положить конец конфликту и достичь прочного мира в войне между Украиной и Россией путем переговоров.
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Анкара стремится добиться переговоров по Ирану и Украине.
Эрдоган и Штайнмайер обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные события.
"В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Германией набрали хороший темп после недавних контактов на высоком уровне. Президент отметил, что война в нашем регионе также начала ослаблять Европу, и что если не принять меры для преодоления этой тенденции с помощью подхода, ориентированного на мир, ущерб от конфликта будет гораздо больше", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган сказал, что "Турция стремится положить конец конфликту и достичь прочного мира в войне между Украиной и Россией путем переговоров, так же как она поступила в отношении Ирана".
В миреТурцияУкраинаГерманияРеджеп Тайип ЭрдоганФранк-Вальтер ШтайнмайерИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала