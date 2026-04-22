Василий Церетели: искусственный интеллект не заменит живого художника

Президент Российской академии художеств Василий Церетели в интервью РИА Новости подвел итоги работы РАХ спустя год после ухода из жизни его деда, народного художника России и СССР Зураба Церетели, а также рассказал о сотрудничестве с Ираном и использовании искусственного интеллекта в искусстве. Беседовала Мария Полякова.

– Василий Зурабович, прошел год со смерти Зураба Константиновича Церетели. Планируются ли какие-либо памятные мероприятия к первой годовщине? Как РАХ готовился к этой дате?

– Весь прошедший год был посвящен памяти Зураба Константиновича, как, в целом, вся деятельность Академии художеств является продолжением его творческого пути. За это время прошло множество конференций и выставок в регионах России: в Витебске, Сочи, Орле, Чебоксарах, Самаре и других городах. На этой неделе откроется персональная выставка Зураба Константиновича в Донецке, затем будут представлены проекты в Новгороде и Астрахани, а в сентябре мы планируем организовать выставку в Узбекистане. Также у нас изменилась экспозиция в Галерее искусств: в ней появились ранние работы Зураба Константиновича и ряд других произведений, которые рассказывают о его творческом пути. Кроме того, свыше 300 художественных школ и колледжей приняли участие во Всероссийском конкурсе "Дневник художника", посвященном памяти Зураба Константиновича. Дети разного возраста: от 10-12 лет до 18 и старше – погружались в вехи его творчества, создавали свои работы в разных техниках и жанрах. Часть из этих работ представлена у нас в зале "Яблоко" Галереи искусств.

Что касается годовщины, в день его смерти 22 апреля в Грузии на кладбище, где он похоронен, будет служба.

– Ранее вы говорили, что допускаете в будущем создание памятника Зурабу Константиновичу. Есть ли такой проект в работе?

– Такого проекта пока нет. Мне известно, что скульптор Салават Щербаков изъявил желание сделать памятную медаль, в которой может найти отражение образ Зураба Константиновича. Но пока этот проект только в разработке.

– Как сейчас работает мастерская Зураба Константиновича в Переделкино? Доступна ли она для посетителей? Может, планируете там открыть музейную экспозицию?

– Мастерская в Переделкино все так же открыта для бесплатного посещения в выходные дни. Там тоже немного изменилась экспозиция: в ней появились последние работы, над которыми Зураб Константинович работал незадолго до смерти.

– Удалось ли закончить его незавершенные работы?

– Все мастерские Зураба Константиновича работают в прежнем режиме. Несколько сделанных им скульптур ожидают установки. Например, памятник женам декабристов планируется открыть в Иркутске. Работа над этим проектом велась давно совместно с руководством области, в частности с губернатором Игорем Кобзевым. Также РАХ сейчас занимается реставрацией памятника Салавату Юлаеву в Уфе, а в Адлере ведутся обсуждения восстановления работы Зураба Константиновича "Коралловый риф", которая сейчас в ужасном состоянии. Хотелось бы это исправить.

– После вашего избрания на пост президента РАХ изменилась ли концепция развития академии? Как вы оцениваете результаты работы за прошедший год?

– Вы знаете, работа Российской академии художеств была выстроена настолько правильно, что все так и идет по намеченному пути. Мы работаем в разных направлениях, нас активно поддерживают правительство и министерство культуры России.

– Как сейчас развивается международное сотрудничество РАХ?

– Международное сотрудничество с дружественными странами у нас продолжается. Мы подписали соглашения с рядом академий искусств Китая. В сентябре в Сычуаньской академии изящных искусств откроется выставка Зураба Константиновича. Мы также сохраняем взаимодействие, заложенное в перекрестные Годы культур, которые завершились в прошлом году. Сотрудничаем с индийскими партнерами и другими странами, с которыми у нашей страны тесные дружеские связи.

Мы работаем с художниками со всего мира: так, лауреат национальной премии "Хрустальный компас" японский фотограф Фукуда Тосидзи был избран членом Российской академии художеств.

– Ранее вы говорили о совместных культурных проектах с Ираном. Как повлияла эскалация на Ближнем востоке на ваше сотрудничество?

– Дело в том, что наши совместные планы были намечены в основном на 2027 год. Сейчас мы поддерживаем хорошие отношения, изменений в коммуникации у нас нет. Но, конечно, в такой ситуации невозможно говорить о каких-то обменах или выставках, и мы ждем, когда обстановка в Иране изменится.

– Вы много лет возглавляете Московский Музей современного искусства, как за это время изменилось отношение публики к современному искусству? Над какими проектами сейчас ведется работа в музее?

– Современное искусство – это возможность всесторонне развивать человека, а музей – сохранение ДНК нации и всего, что создается человечеством. В каждую эпоху были свои новаторы: когда создавал свои работы Врубель или Айвазовский, они тоже создавали современное для них искусство. Его нужно приветствовать и развивать. Когда Зураб Константинович создавал ММОМА, для него было очень важно поддержать молодые таланты, чтобы каждый из них нашел свою индивидуальность и свой язык в творчестве. Над этим мы работаем и сейчас.

Кроме того, мы думаем о смене постоянной экспозиции и ее обновлении, но пока это только в планах. А из предстоящих проектов хотелось бы отметить будущую выставку, посвященную 150-летию Петра Кончаловского, которая будет реализована благодаря поддержке департамента культуры города Москвы. В Русском музее уже открылась экспозиция к юбилею художника, а у нас будет другой посвященный ему проект в ноябре.

– Один из насущных вопросов сегодня – взаимодействие с искусственным интеллектом и его использование в творческих процессах. Как вы считаете, стоит ли маркировать произведения искусства, созданные с помощью нейросетей?

– Маркировка мне кажется важна, потому что ИИ стал слишком реалистичным. Например, последняя история с выступлением Канье Уэста, который якобы исполнил английский кавер песни "Седая ночь". Несмотря на то, что видео сгенерировано нейросетью, песня теперь приобрела мировую известность: узнали не только о ней, но и о том, что ее создали русские музыканты. Положительный эмоциональный фон, который сложился вокруг этой песни, переносится и на восприятие нашей страны. Это пример такой мягкой силы искусства.

Что касается пользы ИИ: если в производственных процессах он эффективен, например, с точки зрения предупреждения износа оборудования, то в искусстве может использоваться для создания идей. Если же вопрос в том, заменит ли он человека – конечно, нет. Ему недоступно то, что есть у живого художника, – сердце, любовь, душа, эмоции, ощущения.