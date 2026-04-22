ЦБ рассказал о росте интереса россиян к своим кредитным историям

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество полученных гражданами кредитных отчётов в 2025 году выросло на 4%.

Спрос на услуги бюро кредитных историй со стороны микрофинансовых организаций вырос в 1,6 раза за год.

По расчётам Банка России, каждый рубль затрат на кредитный отчёт во втором полугодии 2025 года потенциально уменьшает просроченную задолженность более чем на 337 рублей.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интерес россиян к своим кредитным историям растет - количество полученных отчетов в 2025 году выросло на 4%, сообщает Банк России.

"Количество полученных гражданами кредитных отчетов в 2025 году выросло на 4%. Люди продолжали интересоваться своей кредитной историей, что может говорить об общем повышении финансовой грамотности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенно увеличился спрос на услуги бюро кредитных историй (БКИ) со стороны микрофинансовых организаций (МФО): за год количество предоставленных им кредитных оценок выросло в 1,6 раза.

Наибольший интерес к кредитным отчетам наблюдался со стороны банков и МФО. Другие организации, в том числе кредитные потребительские кооперативы, лизингодатели, ипотечные агенты, страховые организации, коллекторские организации, чаще всего запрашивали кредитные оценки (скоринги).

Информация из кредитного отчета позволяет снизить кредиторам объемы просроченной задолженности в их портфеле – выдавать средства более платежеспособным заемщикам, поясняет регулятор.