ЦБ рассказал о росте интереса россиян к своим кредитным историям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество полученных гражданами кредитных отчётов в 2025 году выросло на 4%.
- Спрос на услуги бюро кредитных историй со стороны микрофинансовых организаций вырос в 1,6 раза за год.
- По расчётам Банка России, каждый рубль затрат на кредитный отчёт во втором полугодии 2025 года потенциально уменьшает просроченную задолженность более чем на 337 рублей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Интерес россиян к своим кредитным историям растет - количество полученных отчетов в 2025 году выросло на 4%, сообщает Банк России.
"Количество полученных гражданами кредитных отчетов в 2025 году выросло на 4%. Люди продолжали интересоваться своей кредитной историей, что может говорить об общем повышении финансовой грамотности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенно увеличился спрос на услуги бюро кредитных историй (БКИ) со стороны микрофинансовых организаций (МФО): за год количество предоставленных им кредитных оценок выросло в 1,6 раза.
Наибольший интерес к кредитным отчетам наблюдался со стороны банков и МФО. Другие организации, в том числе кредитные потребительские кооперативы, лизингодатели, ипотечные агенты, страховые организации, коллекторские организации, чаще всего запрашивали кредитные оценки (скоринги).
Информация из кредитного отчета позволяет снизить кредиторам объемы просроченной задолженности в их портфеле – выдавать средства более платежеспособным заемщикам, поясняет регулятор.
"По расчетам Банка России, каждый рубль затрат на кредитный отчет во втором полугодии 2025 года потенциально уменьшает просроченную задолженность более чем на 337 рублей", - говорится в сообщении.
