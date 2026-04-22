Трамп с неохотой допускает возобновление ударов по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с неохотой допускает возобновление атак на Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«
"Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остается открытым к такому варианту", — говорится в статье.
По словам чиновников, президент страны спрашивал советников о возможных операциях против Тегерана на встречах в Белом доме во вторник.
Накануне вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Трамп объяснил, что перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран посчитал контакты пустой тратой времени, так как Вашингтон препятствует сделке, которая устроила бы обе стороны. Страна недовольна блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров в ближайшее время.