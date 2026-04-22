Юрист объяснил, может ли способ оплаты влиять на цену товара в магазине

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость товаров в российских магазинах не может зависеть от способа оплаты покупок - цена всегда должна быть одинаковой как при оплате наличными, так и с помощью карты или других безналичных способов, рассказал РИА Новости юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов.

"Продавец не может устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, платит покупатель наличными или использует перевод или карту", - пояснил он.

При этом любое завышение цены при безналичной оплате или, наоборот, занижение при наличной считается нарушением, добавил юрист.

По его словам, такой запрет нужен для защиты покупателей от скрытых надбавок, а также для исключения практики, когда продавец искусственно завышает цену, мотивируя это издержками на прием безналичных платежей.

Юрист также порекомендовал ряд шагов для защиты своих прав в случае, если покупатель столкнулся с разными ценами в зависимости от способа оплаты.